Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu.
06.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:40
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|52.458.000.000
|0,98
|Koç Holding
|51.428.012.454
|1,48
|Akbank
|45.656.000.000
|0,84
|Enka İnşaat
|34.900.000.000
|0,95
|İş Bankası (C)
|34.244.771.700
|0,63
|Ereğli Demir Çelik
|33.320.000.000
|1,16
|Turkcell
|31.900.000.000
|1,84
|Bim Mağazalar
|29.631.360.000
|7,32
|Tüpraş
|28.698.040.320
|2,24
|Aselsan
|27.930.000.000
|2,34
|Türk Telekom
|27.895.000.000
|3,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.354.800.006
|0,64
|Ford Otosan
|26.212.977.000
|5,68
|İskenderun Demir Çelik
|22.997.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|21.322.221.079
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.437.800.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|17.200.000.000
|0,56
|Anadolu Efes
|15.299.999.996
|1,27
|Arçelik
|14.555.185.536
|1,62
|Tofaş Oto. Fab.
|13.470.000.000
|3,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA