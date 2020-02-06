06.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:40

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 52.458.000.000 0,98 Koç Holding 51.428.012.454 1,48 Akbank 45.656.000.000 0,84 Enka İnşaat 34.900.000.000 0,95 İş Bankası (C) 34.244.771.700 0,63 Ereğli Demir Çelik 33.320.000.000 1,16 Turkcell 31.900.000.000 1,84 Bim Mağazalar 29.631.360.000 7,32 Tüpraş 28.698.040.320 2,24 Aselsan 27.930.000.000 2,34 Türk Telekom 27.895.000.000 3,10 Yapı ve Kredi Bank. 26.354.800.006 0,64 Ford Otosan 26.212.977.000 5,68 İskenderun Demir Çelik 22.997.000.000 1,51 Sabancı Holding 21.322.221.079 0,67 Türk Hava Yolları 20.437.800.000 0,54 Vakıflar Bankası 17.200.000.000 0,56 Anadolu Efes 15.299.999.996 1,27 Arçelik 14.555.185.536 1,62 Tofaş Oto. Fab. 13.470.000.000 3,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA