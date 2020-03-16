Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye olan etkileri kapsamında; bankacılık endeksi %6, holding endeksi %8 geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en çok gerileyen %9 ile madencilik sektörü oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6,30 azalışla 89.581,93 puana düştü.

Günün ilk yarısında küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6.023,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

TÜM SEKTÖR ENDEKSLERİ DEĞER KAYBETTİ

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,96, holding endeksi yüzde 7,78 geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 8,96 ile madencilik oldu.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının faiz indirmesi ve parasal genişlemeye gitmesine rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında panik satışlarına neden olduğunu kaydetti.

HABER AKIŞININ PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Borsa İstanbul'un da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlediğini belirten analistler, kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA