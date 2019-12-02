Bordeaux, maça gelmek isteyen taraftar için okuluna izin mektubu gönderdi

02.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:15

Fransız ekibi Bordeaux, Ligue 1'in 16. haftasında Nimes ile oynayacakları maç öncesi ilginç bir mektup yazdı.

Fransız ekibi, twitter üzerinden paylaştığı mesajda derse gitmek yerine Bordeaux maçına gitmek istediğini söyleyen bir taraftar için, bir izin mektubu kaleme aldı ve okuluna gönderdi.

Yazılan mektupta, "Bu genç taraftarımızın salı gecesi bir Nicolas De Preville golü görmesi, geleceği için derslerinden daha önemli" ifadelerine yer verilirken bu olay, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bordeaux, 15 haftası tamamlanan Ligue 1'de 23 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.