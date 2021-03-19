Bondly Coin nedir? Güncel Bondly (BONDLY) Coin yorum ve grafiği
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Bondly Coin nedir? Güncel Bondly (BONDLY) Coin yorum ve grafiği

19.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:29
Bondly Coin nedir? Güncel Bondly (BONDLY) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Bondly. BONDLY coin, Merkezi olmayan emanet ödemeleri ile geleneksel pazar yerleri arasındaki boşluğu doldurarak DeFi'yi kitlelere ulaştırıyor. Bondly coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Bondly Coin nedir? Güncel Bondly (BONDLY) Coin yorum ve grafiği

Bondly bugünkü fiyatı ₺4,11 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺25.555.754 TRY. Bondly son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #476, piyasa değeri ₺427.597.988 TRY. Dolaşımdaki arz 103.978.855 BONDLY coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

BONDLY COİN NEDİR?

BONDLY, Merkezi olmayan emanet ödemeleri ile geleneksel pazar yerleri arasındaki boşluğu doldurarak DeFi'yi kitlelere ulaştırıyor.

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