Bolusporlu Taraftarlar, Galatasaray Maçında "Yönetim İstifa" Tezahüratında Bulundu

Boluspor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibin taraftarları, maçın son dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, Boluspor ile Bolu Atatürk Stadında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Galatasaray'ın golü 43. dakikada penaltıdan Selçuk İnan'dan geldi.

İSMAİL HAKTAN'A BÜYÜK TEPKİ

Bolusporlu taraftarlar, maç içinde girdiği fırsatları cömertçe harcayan İsmail Haktan Odabaşı'na büyük tepki gösterdi. Ayrıca ev sahibi ekibin taraftarları, maçın son anlarında "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

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YORUMLAR (6)

  • CENGİZ KAAN:
    Enayiler TÜRK futbolunu paralı satılık şifreli futbol kanalları sonsuza kadar öldürmüştür hepsini borç batağına sokup katletmiştir
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  • CENGİZ KAAN:
    Enayiler asıl suçlular satılık satılmış şifreli futbol kanallarıdır TÜRK futbolunu ve gençliğini sonsuza kadar öldürmüştür ülkede futbolu katletmiştir bütün kulüpleri borç batağına sokmuştur hala rezillikleri ve buna peşkeş çekilişleri görmezden görmezden geliyorsunuz
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  • DEVREKLİ67:
    galatasarayın genclerini ve as oyuncularını izledik gs dk 30 da ceza sahası dısından bir sut kalecinin üstüne 42 de penaltı sutu 2.yarı bir tane şut denemesi yok 000000000
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