Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı - Haberler Spor
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Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı

AA, Zafer Göder - Spor
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Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor'un Fenerbahçe'de forma giyen genç kaleci ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Açıklamada, Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı

AA / Zafer Göder - Spor

Fenerbahçe, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Haber

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