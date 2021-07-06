Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde teknik direktör Reha Erginer gözetiminde yeni sezon çalışmalarına devam etti.

Isınma ile başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren sabah antrenmanında Bolu ekibi, koordinasyon, mobilizasyon ve stretch çalışması yaptı.

Kırmızı beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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