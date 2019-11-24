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Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın Yıldızspor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta yer alan Bigadiç Belediyespor sahasında konuk ettiği Aydın ekibi Aydın Yıldızspor'u 1-0 mağlup etti.

24.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:00
Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın Yıldızspor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta yer alan Belediyespor sahasında konuk ettiği ekibi Aydın Yıldızspor'u 1-0 mağlup etti.


Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 58.dakikada kaydetti. Bigadiç Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 9'a çıkartarak ligde 11.sırada yer aldı. konuk ekip ise 20 puanla 3.sırada haftayı tamamladı.


STAD: Bigadiç Şehir Stadı


HAKEMLER: Niyazi Balçın, Yahya Kemal Yurtbilir, Huriye Gamze Alsan


BİGADİÇ BELEDİYESPOR: Yavuz Kur,Özer Özdemir,Samet Akar,Berkem Aşkan, Murat Erata,Hakan Sarıgül,Mert Güneş,Serkan Çelik(DK.40 Emre Şahin),Alparslan Taşkıran(DK.83 Samet Aktaş),Akın Aktaş(DK.71 Sefa Kaygusuz)),İsmail Zengin


Teknik Direktör: İsmail Aşkan


AYDIN YILDIZSPOR : Süleyman Genal,Raşit İlçebayık,Emre Yıldırım(Dk.70 Ahmet Can Barba),Ahmet Köseoğlu,Burak Koca,Nizamettin Emirhan Kılıç,Mustafa Diler,Süleyman Çelik,Doğukan Güngör(DK.70 Mertcan Bizimer),Ali Kireş(DK.46 Miraç Furkan Türközü),Emre Akbulut


Teknik Direktör: Mehmet Öztürk


GOL: DK. 58 Emre Şahin (Bigadiç Belediyespor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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