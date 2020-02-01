: Boateng'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu! İşte 1.5 sezonda kazanacağı para

01.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:02

Beşiktaş, transferin son gününde bombayı patlattı. Kartal, Fiorentina'nın 32 yaşındaki Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı. Görüşmelerin başladığını dün öğle saatlerinde İtalyan basını duyurdu. Kartal, transfer penceresinin kapanmasına dakikalar kala işi bitirdi. Ayrıca oyuncuya ödenecek ücret de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Siyah-Beyazlılar, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina'nın formasını giyen Kevin- Prince Boateng'i renklerine bağladı.

BİTİME DAKİKALAR KALA LİSANSI ÇIKTI

Dün öğlen saat 12.00'de İtalya basınında yer alan haberle ortaya çıkan görüşmelerde adeta zamanla yarışan Beşiktaş, 32 yaşındaki Ganalı oyuncu için yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdi. Çizme ekibinden menajerler aracılığıyla gelen kiralama önerisine olumlu yanıt veren Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminin saat 18.00'deki bitimine dakikalar kala tecrübeli futbolcunun lisansını çıkarmayı başardı.

1.5 SEZONDA 2.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Kara Kartal'ın 1.5 sezonluğuna kiraladığı Boateng, Beşiktaş'tan bu süre için 2.2 milyon Euro kazanacak. Yıldız ismin, Siyah-Beyazlılar'da, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanması sonrasında boşa çıkan 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor. Sosyal medyada Türkçe şarkılar söylerken paylaştığı videolarla Türkiye'nin dikkatini çeken Boateng'in, geçen yıl Barcelona'ya transfer olduğu zaman da Katalan ekibinin resmi Twitter hesabından benzer bir videosu paylaşılmıştı.

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