: Kevin-Prince Boateng ilk maçında golünü attı

08.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:16

Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, Gaziantep karşısında fileleri havalandırarak ilk maçında gol sevinci yaşadı.

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Karşılaşmanın 46. dakikasında Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan ve sahada kaldığı süre boyunca etkili bir görüntü çizen Boateng, 69. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topuğuyla şık bir vuruş yaparak takımının 2. golünü attı. Boateng'in golünün ardından Vodafone Park'ta, Ganalı futbolcunun birçok kez söylerken video çektiği, İbrahim Tatlıses'in 'Deli Gibi Severim' şarkısı çaldı.

Kaynak: İHA

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