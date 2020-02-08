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Kevin-Prince Boateng ilk maçında golünü attı

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı golcü Kevin-Prince Boateng, ilk maçında fileleri havalandırdı.

08.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:16

'ın transferin son gününde 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, karşısında fileleri havalandırarak ilk maçında gol sevinci yaşadı.

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Karşılaşmanın 46. dakikasında Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan ve sahada kaldığı süre boyunca etkili bir görüntü çizen Boateng, 69. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topuğuyla şık bir vuruş yaparak takımının 2. golünü attı. Boateng'in golünün ardından Vodafone Park'ta, Ganalı futbolcunun birçok kez söylerken çektiği, İbrahim Tatlıses'in 'Deli Gibi Severim' şarkısı çaldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kevin-Prince Boateng ilk maçında golünü attı
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