BMW üretimini Hollanda'ya kaydırabilir
BMW, anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere`deki üretimini Hollanda'ya kaydırabilir.
BMW CEO'su Harald Krueger, Britanya'nın bir ticaret anlaşması olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılması ve ortak pazara erişimi kaybetmesi halinde İngiltere'nin Oxford kentindeki üretimini Hollanda'da bulunan Nedcar fabrikasına kaydırabileceklerini bildirdi.
VDL NEDCAR ÜRETİMİNİ YÜZDE 39 ARTIRDI
VDL Medcar, BMW'nin sözleşmeli üreticisi konusunda bulunuyor. Geçen yıl BMW X1, Mini convertible ve Mini contryman modelleri üreten VDL Nedcar, üretimini yüzde 39 artırarak 211.660 adede çıkardı.
BMW, Oxford'da ise geçen yıl 234.501 Mini üretti.
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