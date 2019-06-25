Blockchain teknolojisi konuşuldu

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Block Zinciri Teknolojisini Anlamak" konulu söyleşide, teknoloji yazarı, Blockchain 101 kitabı Eş Yazarı Ahmet Usta, Blockchain ve kripto paraların geleceği hakkında bilgiler verdi.