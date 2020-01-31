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Blerim Dzemaili, Shenzhen FC'ye transfer oldu

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen İsviçreli Blerim Dzemaili, koronavirüs nedeniyle süresiz ertelenen Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'ye transfer oldu.

31.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:37
Blerim Dzemaili, Shenzhen FC'ye transfer oldu

ekiplerinden , Blerim Dzemaili'nin Çin temsilcisi Shenzhen FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Yardımcı antrenör Emilio de Leo, düzenlenen basın toplantısında Blerim Dzemaili'ye emekleri için teşekkür etti ve yeni hayatında başarılar dileyerek ayrılığı resmileştirdi.

ŞAŞIRTAN TRANSFER

Blerim Dzemaili bu sezon Serie A'da 14 maçta forma giydi ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Deneyimli futbolcunun, koronavirüs salgını sebebiyle tüm liglerin iptal edildiği Çin'e transfer olması futbolseverleri şaşırttı.

Kaynak: Hürriyet

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