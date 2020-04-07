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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Politika, Ekonomi, Güncel

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli kampanyada 1 milyon lira ve üstü kişisel yardım yapanların isimleri netleşti. 10 ismin yer aldığı listenin en tepesinde 13 milyon TL'lik bağışla Cihan Kamer yer alıyor.

07.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:34
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı ülkemizde de adeta seferberlik ilan edildi. Salgını en az hasarla atlatmak için bir dizi önlem hayata geçirilirken konuyla ilgili atılan adımlardan biri de Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli kampanyaydı. Kampanyada şu ana kadar toplanan rakam 1.1 milyar liraya yaklaştı.

KAMPANYAYI SIRTLAYAN 10 İSİM

İnternette hazırlanan "bizbizeyeteriz.gov.tr" sitesinde kampanyaya bağış yapanların isimlerine de yer veriliyor. Hazırlanan listede 1 milyon TL ve üzeri bağış yapanlar bulunuyor. Bu sıralı listede 136 kurumsal, 10 da kişisel bağış var. Ve toplam bağışların neredeyse yüzde 70'e yakınını, bu liste, yani 1 milyon ve üstü bağış yapanlar sırtlıyor.

İşte 1 milyon ve üstü bağış yapan 10 isim;

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında 1 milyon ve üstü bağış yapan 10 isim netleşti

KAMPANYANIN STARTINI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta "Millete Sesleniş" konuşmasında kampanyanın startını şu sözlerle vermişti: "Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. Amacımız alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler."

CİHAN KAMER KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğan Cihan Kamer, aslen Denizlilidir. Babası Atasay Kamer'in kurduğu Atasay Mücevherat'ın Genel Müdürlüğünü ve İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığı'nı yaptı. 2015'te Atasay Mücevherat CEO'luk görevini oğlu Atasay Kamer'e devreden Cihan Kamer; aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanıdır. Cihan Kamer, 2013 yılında Kuruçeşme'de açılan "Huqqa" ve ''The Market Bosphorus''un da sahibidir. Çiğdem Kamer ile evli olan Cihan Kamer, iki çocuk babasıdır.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında 1 milyon ve üstü bağış yapan 10 isim netleşti
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