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Bitlisli Nurcihan Ekinci'den gümüş madalya

Bitlisli Nurcihan Ekinci'den gümüş madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bitlisli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonasında dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Bitlisli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonasında dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına puan veren şampiyonaya 43 ülkeden 263 sporcu katılım sağladı. Türk sporcular 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı. Şampiyonada, kadınlarda 47 kilogramda yarışan Bitlisli milli sporcu Nurcihan Ekinci de para tekvandoda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. - BİTLİS

Bitlisli Nurcihan Ekinci'den gümüş madalya

Bitlisli Nurcihan Ekinci'den gümüş madalya

Bitlisli Nurcihan Ekinci'den gümüş madalya

Bitlisli Nurcihan Ekinci'den gümüş madalya

Avrupa Kros Şampiyonası

Avrupa Kros Şampiyonası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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