Bitexen sermayesini 25 milyon liraya yükseltti

Bitexen Teknoloji A.Ş., sermayesini 25 milyon liraya yükselttiğini açıkladı.

Bitexen Teknoloji A.Ş., sermayesini 25 milyon liraya yükselttiğini açıkladı. Konuya ilişkin Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Ödenmiş sermayemizi 5 katına çıkardık. Ülkemize ve ülkemizdeki dijital varlık ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu adım bizim için gurur verici ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bitexen Teknoloji'nin genel kurul kararı üzerine, şirket sermayesinin 5 milyon liradan 25 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin başvuru bugün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandı.

"YATIRIMCILARI GÖZETİYORUZ"

Sermaye artışıyla ilgili olarak konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "2021 yılının ikinci çeyreğinde bir milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermekteyiz. 3 yılı aşkın süredir sunduğumuz tüm hizmetleri daha ileriye taşımak ve daha çok kişiye ulaştırmak adına yaptığımız yatırımları genişletiyoruz. Yatırımcılarını gözeten bir firmayız ve bu bizim temel prensibimiz" dedi.

Yaptıkları iş birliklerine dikkat çeken Erdem, "Küresel denetleme şirketi Coinfirm ile Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Protokolü üzerine bir iş birliğine imza atmıştık. Bu denetimi hali hazırda kendi protokolümüzle uyguluyorduk ama daha da sıkı olması ve evrensel standartlarda olması için bu anlaşmayı yaptık. Kendimize karşı başlattığımız yarışta hep daha iyiyi hedefleyerek attığımız adımlardan biri olarak siber güvenlik firması Kaspersky ile yatırımcılarımızın güvenliğini test ettik. Bu alanda birçok firma ile çeşitli anlaşmalar ve iş birlikleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

"KİŞİLER İSTEDİĞİ ANDA PARASINI ÇEKEBİLİR"

Öz kaynakları ile gelişimini sürdüren bir yapıya sahip olduklarını aktaran Erdem, "O yüzden, geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi her yatırımcımız istediği anda, gönül rahatlığıyla parasını çekebilir. Dünya markası olmak için çıktığımız yolculukta emin adımlarla ilerliyoruz. Farklı kurumlarla iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler neticesinde genel kurulun aldığı kararla ödenmiş sermayelerini 5 katına çıkardıklarını söyleyen Erdem, "25 milyon lirası ödenmiş sermayemiz ile hizmetlerimizi genişleterek ülkemize ve ülkemizdeki dijital varlık ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu adım bizim için gurur verici ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin önde gelen FinTek firmalarından biri olarak, hedeflerimiz ve vizyonumuz doğrultusunda sektörel potansiyelleri detaylıca ele alıp birçok yenilikle kullanıcılarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı