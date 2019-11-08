'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

08.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:49

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'Bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B, Bursa'da yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçe B'nin Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı.

KENTE 03.00 SIRALARINDA GİRİŞ YAPTI

Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe B., polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Safiye Gökçe B., işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Sanal para birimi Bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran Safiye Gökçen Yüce'nin sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Bitcoin Safiye lakaplı kadının kılıktan kılığa girerek sırra kadem bastığı iddia edilmişti. Çok sayıda mağduru olduğu ortaya çıkan Bitcoin Safiye, yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranıyordu.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.