Bitcoin'in yükselişi durdurulamıyor! ABD'li Goldman Sachs'ın etkisiyle tüm zamanların rekorunu kırdı

Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın kripto para ticaretine yeniden başlamasıyla rekor tazeledi. 60.622 dolara kadar yüksen Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin; 60.266 dolar seviyesini görerek yeni rekora imza attı. Bitcoin'i yeni zirveye yaklaştıran etkenlerden birisi de, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesi oldu.

"TALEBİ KARŞILAMANIN YOLLARINI ARAŞTIRIYORUZ"

Goldman Sachs COO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söyledi.

"MÜŞTERİLERİN YÜZDE 40'I KRİPTO PARALARLA İLİŞKİLİ"

Goldman Sachs Küresel Piyasalar Birimi Dijital Varlık Başkanı Matt McDermott da geçen hafta yaptığıaçıklamada Goldman yatırımcılarının yüzde 40'ının kriptoyla bir tür ilişkisi olduğunu belirtti. Waldron, pandeminin çevrimiçi alışverişleri önemli ölçüde hızlandırdığına işaret ederek, bunun da kripto para ödemelerinde büyük artışa neden olacağına dikkat çekti.