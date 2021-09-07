Bitcoin için tarihi gün! El Salvador'da bugün itibarıyla resmi para birimi oluyor
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Bitcoin için tarihi gün! El Salvador'da bugün itibarıyla resmi para birimi oluyor

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Kripto para birimi Bitcoin'de tarihi bir gün yaşanıyor. El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor. Ülke genelinde dijital cüzdana kaydolan her vatandaşa 30 dolar değerinde Bitcoin verilecek. Kripto para birimine yatırım yapanlara ise oturma izni verilecek. El Salvador'un bu hamlesi Bitcoin'i teknik olarak etkilemese de güveni artıracak.

Bugün Bitcoin ve kripto paralar için tarihi bir gün. Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi sıfatını kazanıyor. Bugün itibarıyla El Salvador'da resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlıyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD dolarının yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açıldı. Söz konusu yasa bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.

BİTCOİN YATIRIMI YAPANA OTURMA İZNİ VERİLİYOR

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolar değerinde ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu. Ülkede 3 Bitcoin'lik yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi. Bukele, dün yaptığı açıklamada süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.

ATILAN ADIM BİTCOİN'E GÜVENİ ARTIRABİLİR

Yaklaşık 6.5 milyonluk nüfusa ve 26 milyar dolarlık ekonomiye sahip El Salvador'un günlük işlem hacmi 50 milyar dolar civarında olan Bitcoin'in fiyatını teknik olarak çok etkilememesi bekleniyor. Ancak kripto paranın resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanması ve bu testin başarılı olması, orta vadede Bitcoin'e güveni artırabilir. Bu sebeple El Salvador'un bu adımı Bitcoin ve tüm kripto paralar için önem arz ediyor.

52 BİN DOLARI AŞTI

Bitcoin bu tarihi günün sabahında yüzde 1.8 yükselerek 52.600 doları gördü. Yukarıda belirtildiği gibi El Salvador kaynaklı bir talep patlaması yaşanması pek mümkün değil. Ancak Bitcoin'in ilk kez resmi para birimi olması sebebiyle sosyal medyada çeşitli Bitcoin alım kampanyaları düzenleniyor. Bu tarz kampanyalar yeterli kişiye ulaşırsa fiyatlarda harekete yol açabiliyor. Ancak bu tarz suni hareketlere karşı yatırımcının temkinli olması gerekiyor.

SOLANA HIZLI YÜKSELDİ

Tabii şu ana kadar Bitcoin'de olağanüstü bir hareket yaşanmadı. Halihazırda yaklaşık 2 hafta 50.000 doları kalıcı olarak kırmaya çalışan Bitcoin dün 51.000 doları aşmıştı. Ethereum yüzde 0.24 yükselişle 3.925 dolara çıktı. Günün en dikkat çeken yükselişine ise şu ana kadar yüzde 28 ile Solana imza attı.

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Bitcoin için tarihi gün! El Salvador'da bugün itibarıyla resmi para birimi oluyor
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