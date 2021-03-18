Bitcoin'e İslami rakip! Şeriata uygun kripto para "caizcoin" piyasaya çıktı
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Bitcoin'e İslami rakip! Şeriata uygun kripto para "caizcoin" piyasaya çıktı

18.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:49

Kripto paralar "Caiz mi?" tartışmaları gündemden düşmezken, 'şeriata uygun' kripto para da piyasaya çıktı. Almanya merkezli ve Türkiye kökenlilerle bağlantılı bir teşebbüs, 'caizcoin' satışına başladı.

Diyanet, 'Alo Fetva' hattında kripto paraların 'caiz olmadığını' söylerken, Almanya'da Türkiye kökenlilerle bağlantılı olarak 'caizcoin' üretimine ve satışına geçildi. İnternette 'tam güvenlikli İslami blokzincir' tanıtımıyla 'caizcoin.io' sitesinden satış yapan ve Instagram,Twitter, Facebook, Pinterest, Telegram hesaplarından da ulaşılabilen 'İslami' kripto para, 15 Ocak'ta özel satışa başladı, şubat ayında Avrupa ATV'de reklam yayımlattı ve 16 Mart'tan itibaren kamuya açık satışa geçti.

GÜNERİ CİVAOĞLU'NUN KÖŞESİYLE GÜNDEM OLDU

Globenewswire'ın tanıtım haberine göre 2020'de Almanya'nın Heidelberg kentinde kurulan ve Halkla İlişkiler Müdürü Cumhur Nadir olan 'caizcoin', Güneri Civaoğlu'nun Milliyet gazetesindeki 17 Mart tarihli köşe yazısıyla Türkiye'de gündem oldu.

İSLAMİ COİN ÖZELLİKERİ

İnternet sitesinde 'İslami finans kurallarına ve müşterini bil ilkesine uygun olarak tüm dünyadan insanlar arasında para transferi' sloganıyla sunulan 'caizcoin' için "Mükemmel İslami coin'e yatırım yapın. Merkezsizleştirilmiş finans artık herkes için erişilebilir" çağrısı yapılıyor. Daha aşağılarda şu özellikleri sıralanıyor:

  • İslami mali standartlara uygundur.
  • Silah, tütün, yetişkin (porno) sanayi, alkol veya domuz eti gibi alanlarda aktif şirketlerle işi yoktur.
  • İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanır.
  • İslami ahlaka uygun kredi sağlar.
  • İslami normlara uygun projeleri finanse eder.
  • (Devlet direktifleri, hisse senetleri, mülk, fonlar ve diğerlerinden oluşan) Yatırım kataloğuna İslami platformda kolay yatırım sunar.

SAADET ZİNCİRİ BENZERİ VAATLERDE BULUNULUYOR

Ayrıca "Memnun bir yatırımcı olacaksınız" sloganı altında "Caizcoin sadakati ve ödül programının bir parçası olun" çağrısıyla saadet zinciri benzeri vaatlerde bulunuluyor. 'Arkadaşlarını ve aile bireylerini bu sisteme getirenlere cemaat bilgesi muamelesi yapılacağı, ödemeler ve sosyal medyada paylaşımlar için yüzde 10 komisyon verileceği' öne sürülüyor.

Vakıf bağışları ve zekatların da caizcon ile ödenmesi telkin ediliyor.

'Tüm kullanıcılar için anonim cüzdanlar' vaadiyle de yatırımcıya kimliği tanımlanmadan tüm dünyada sorunsuz ödeme içinkripto cüzdanlar sunuluyor.

Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Alo Fetva' hattına gelen kripto paralarla ilgili bir soruya 'caiz olmadığı' yanıtını vermişti. Globenewswire'ın caizcoin tanıtım haberinde ise "İslam alimleri tarafından İslami finans hukukuna uygun olarak onaylanmıştır" denildi.

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Bitcoin'e İslami rakip! Şeriata uygun kripto para 'caizcoin' piyasaya çıktı
Haber Yorumları (1)
ISLAMİ PROJE Mİ?: Camilere turbelere bedava akide sekeri dagitsinlar muminlerine diye cok uzun vadeli faizsiz kredi saglamalari gibi masum seyler falan di mi?
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