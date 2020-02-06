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Bireysel emeklilik fonları getiride enflasyonu geçti

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, gönüllü bireysel emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE'nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan üzerinde getiri sağladığını belirtti.

06.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:50
Bireysel emeklilik fonları getiride enflasyonu geçti

Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Mustafa , gönüllü bireysel emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE'nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan üzerinde getiri sağladığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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