Bireysel emeklilik fonları getiride enflasyonu geçti
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, gönüllü bireysel emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE'nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan üzerinde getiri sağladığını belirtti.
06.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:50
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, gönüllü bireysel emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE'nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan üzerinde getiri sağladığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com