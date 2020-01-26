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Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini, 8 yıl önce Twitter'da yazdı ve sosyal medyada gündem oldu

Kobe Bryant, 41 yaşında Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonucu hayata veda etti. Kobe'nin bu ölümü sonrası konuya ilişkin 8 yıl önce atılan bir tweet gündem oldu.

26.01.2020 23:47 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:55
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini, 8 yıl önce Twitter'da yazdı ve sosyal medyada gündem oldu

Los Angeles Lakers efsanesi , 'da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA tarihinin efsane isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant ABD'ye göre sabah saatlerinde Los Angeles Lakers maçının dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazada kurtulamadı.

4 yakınıyla Laker maçından dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant'ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

8 YIL SONRA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Tüm dünyanın büyük bir üzüntüyle karşıladığı ölüm haberinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım dünya gündemine oturdu. 'dotNoso' isimli bir kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

Kobe'nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce bilinmesi bir çok soru işaretine neden oldu.


Haber Videosu

: Bir Twitter kullanıcısının Kobe'yle ilgili 8 yıl önce attığı tweet, dünyayı şaşkına çevirdi
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