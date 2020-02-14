: Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu

14.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:54

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 50. dakikada eski Beşiktaşlı Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

POZİSYON SIRASINDA HEYECANLANDI

Ancak maç sırasında mücadelenin önüne geçen bir olay yaşandı. Bir polis memuru, doğuştan görme engelli bir taraftara maçı anlattı. Beşiktaşlı taraftarın pozisyon sırasında heyecanlanıp ayağa kalkması dikkatlerden kaçmazken bu video bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.

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