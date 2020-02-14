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Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı oynanırken bir emniyet görevlisi, görme engelli siyah beyazlı taraftara maçı anlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası bu olay, gecenin en çok konuşulan konusu oldu

14.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:54
Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol , evinde ağırladığı 'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 50. dakikada eski Beşiktaşlı Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

POZİSYON SIRASINDA HEYECANLANDI

Ancak maç sırasında mücadelenin önüne geçen bir olay yaşandı. Bir polis memuru, doğuştan görme engelli bir taraftara maçı anlattı. Beşiktaşlı taraftarın pozisyon sırasında heyecanlanıp ayağa kalkması dikkatlerden kaçmazken bu bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.


Haber Videosu

: Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu
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