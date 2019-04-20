Bir Çaydanlık 5 Bin TL Mal Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan sürücü, hem kendi canını hemde polislerin canını hiçe saydı. Çaydanlık almak için ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen S.D. evinde gözaltına alınırken, 5 bin 381 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, S.D. isimli genç inşatta çalışan işçilere çaydanlık almak için babasından otomobili alarak İnegöl ilçesinin merkezine gitmek için yola çıktı. Devriye gezen polisler tarafından durdurulmak istenen S.D., ikazlara aldırmadan kaçmak istedi. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan S.D. Önündeki Tır'ın altına girmekten son anda kurtuldu. Kem kendi hem de polislerin canını hiçe sayan S.D., ikamet ettiği evlerine gidip otomobili otoparka çekti.

Otomobilin plakasında araç sahibinin bilgilerine ulaşan polis ekipleri, söz konusu adrese gittiğinde otomobili buldu. Polislerden kaçan S.D. gözaltına alınırken, "ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin 381 lira ceza kesti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA