BİM, Doğuş Yayın Grubu'nu Satın Alacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

Doğuş Grubu'nun Star TV'nin diğer kanalları NTV , Kral TV ile birlikte satışı konusunda BİM'le anlaşmanın son noktasına kadar gelindiği iddia edildi. Star Grubu'nun da anlaşmanın imzalanması öncesi 8 Haziran tarihi itibariyle hemen hemen tüm programlarını geri dönüşü olmayacak şekilde yayından kaldıracağı ve bu anlaşma gereği kanalların sorunsuz olarak BİM'e teslim edilmesini için çalışıldığı ileri sürüldü.

BİM'DEN YALANLAMA

BİM Şirketler Grubu iddiayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Bazı haber mecralarında yayınlanan ve halen Doğuş Grubuna ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallarının BİM'e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye perakende sektörünün lideri BİM'in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı yoktur ve anilan TV kanalları için Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşme yapılmamıştır. Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.