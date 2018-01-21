Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Açıklaması
64 mağlup oldu.
64 mağlup oldu. Karşılaşma elektrik kesintisi nedeniyle 45 dakika geç başladı.
Salon: Canik Belediye Spor
Hakemler: Ergin Sarı xx, Süleyman Dağlı xx, Dorukhan Kalyoncu xx
Samsun Canik Belediye: Murphy 15 xx, White 16 xx, Gizem 2 x, Warley 14 xx, Duygu 5 x, Yasemin 5, Ceren 7 x
Başantrenör: Erman Okerman
Beşiktaş: Esra 9 x, Zellous 12 xx, Wheeler 16 xx, İva 18 xx, Kübra 3 x, Mosby 8 x, Burcu 3 x
Basantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 19-22 (Beşiktaş lehine)
Devre: 35-39 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 45-53 (Beşiktaş lehine) - SAMSUN
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