Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Açıklaması

64 mağlup oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Açıklaması

64 mağlup oldu. Karşılaşma elektrik kesintisi nedeniyle 45 dakika geç başladı.

Salon: Canik Belediye Spor

Hakemler: Ergin Sarı xx, Süleyman Dağlı xx, Dorukhan Kalyoncu xx

Samsun Canik Belediye: Murphy 15 xx, White 16 xx, Gizem 2 x, Warley 14 xx, Duygu 5 x, Yasemin 5, Ceren 7 x

Başantrenör: Erman Okerman

Beşiktaş: Esra 9 x, Zellous 12 xx, Wheeler 16 xx, İva 18 xx, Kübra 3 x, Mosby 8 x, Burcu 3 x

Basantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 19-22 (Beşiktaş lehine)

Devre: 35-39 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 45-53 (Beşiktaş lehine) - SAMSUN

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