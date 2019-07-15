Uğur Yücel'in stand up gösterisi ile sahnelere döneceğini; Cirque du Soleil'in 21 Ağustos'taki şovunu; Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin Gülsin Onay konseri ile başladığını; Cenk Girginol'un bir kez daha Gourmand Ödülü aldığını biliyor musunuz?