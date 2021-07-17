Bilim Kurulu, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmamasını önerdi

Yeni sezonda tribünler yüzde 50 oranında dolu olacak. Belli kurallar çerçevesinde statlara alınacak taraftarlara bir şart daha yolda. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmamasını önerdi. Önerinin Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Yeni sezonda tribünlere geri dönecek taraftarlara aşı şartı yolda. Bilim Kurulu yaptığı son değerlendirmede, aşı olmayan taraftarların Süper Lig'de maçlara girmemesini tavsiye etti.

AŞI OLMAYANLARIN BİRÇOK ETKİNLİĞE ALINMAMASI ÖNERİLDİ

Koronavirüs ile mücadelede çok önemli olan aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu önerinin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, maçlar dışında tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi. Önerinin Kabine toplantısında değerlendirileceği belirtildi.