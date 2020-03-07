3 çocuk annesi, bileziklerini satarak başladığı süt üreticiliğinde 2,5 milyon liralık tesis kurdu

07.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:02

Malatya'da 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Aslı Eğinli, bileziklerini satarak başladığı hayvancılıkta kurduğu 2 milyon 500 bin liralık tesiste aylık 35 ton süt üretiyor.

Akçadağ ilçesinde yaşayan Aslı Eğinli, sıfırdan başladığı işinde zirveye çıkış sürecini anlattı. Aslı Eğinli, düğününden kalan altın bileziklerini bozdurarak iş hayatına adım attığını söyledi. Bileziklerini satarak iki inek aldığını anlatan Eğinli, işlerini büyütme isteğini duyan bir tanıdığının yönlendirmesiyle TKDK'ye başvurduğunu ve projesinin onaylandığını ifade etti. Eğinli, kurduğu tesiste süt üretimi yaptığını aktararak, "Projeyi büyüttük ve hayvanlarımızı çoğalttık. O zaman 80 ineğimiz vardı, şu an da buzağılarla 140 hayvanımız var. Köyde yaşadığımız için bu iş bana daha cazip geldi. Hayvanları sevdiğim için böyle bir şey yaptım" dedi.

"YAPAMAZSIN" DİYENLERE KULAK ASMADI

Eşinin en büyük destekçisi olduğunu dile getiren Aslı Eğinli, çevresindekilerin "Yapamazsın" uyarılarına kulak asmadan yoluna devam ettiğini ifade etti. Eğinli, tesiste ailecek güzel bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bileziklerim durdukça belki de değerini kaybedecekti. Sermaye yaparak onları değerlendirmek istedim. Onu da iyi kullanıp bu duruma geldim. Bileziklerimi satınca biraz üzüldüm ama sonra daha çok kazanacağımı ve yükseleceğine inandığım için bozdurdum ve sermaye yaptım. Bileziklerimi tekrar yerine koyuyorum. Daha da fazlasını kazanacağıma inanıyorum inşallah."

Kadınların istediğinde birçok işi başarabileceğini anlatan Eğinli, tesisini daha da büyütmeyi hedeflediğini aktardı.

"SEVDİĞİM İŞİ YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Eğinli, zor gelen her işin kadınların azmiyle aşılacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan görünce zor bir iş gibi görünüyor ama içine girdiğinizde o kadar da zor değil, hayvanları sevmeniz lazım. İllaki bir gelir sağlasın diye değil içinizde sevgi varsa bunun üzerine başka duygular da konulabiliyor. Buraya gelip kapısını açtığım an onlar ayağa kalkıyor. Onlar ayağa kalkınca kendimce seviniyorum. Yem verince birbirlerini iterek geldiklerinde hoş bir duygu oluyor içimde. Ticaret olarak değil de sevgi de oluyor insanın içerisinde. Sevdiğim işi yaptığım için mutluyum."

"HAYAL OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise girişimci Aslı Eğinli'nin kendilerine başvurduğunda heyecanlı ve istekli olduğunu gördüğünü söyledi. Eğinli'nin hayalinin gerçekleşmesine vesile olduklarını anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Aslı Hanım'ın gayretleriyle, duyduğu heyecanla, projenin hayal olmadığını gösterdik ve böyle bir projeyi hayata geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadın girişimcilere pozitif ayrımcılığı zaten söz konusu. Bakanımız da bu konuda çok hassas ve kadın girişimcilerin desteklenmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Onun talimatlarıyla da biz kadın girişimcilere daha büyük destekler vermeye çalışıyor, istihdama katılmaları için çaba sarf ediyoruz. Aslı Hanım da bunun bir hayal olduğunu düşünüyordu ama TKDK'nin de kadınlara pozitif ayrımcılığıyla bunun hayal olmadığını gösterdik."

Kaynak: AA

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