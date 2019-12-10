: Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'dan ayrıldı!

10.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:26

Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, sözleşmesini feshetti. Bilal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı takıma veda etti. Bilal açıklamasında, "Kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım. Ta ki artık kulübün benden desteğini çektiğini hissedene kadar. Doğruluğu hatta bir kaynağı dahi olmayan haberlerle suçlandım. Dışarı yansımayan birçok olumsuz gelişme durumu bu noktaya getirdi. Kulüp bu durumdayken bu olumsuzluklardan bahsetmek istemem, kendime yakıştıramam. Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu diye düşünüyorum.

"BU ŞEHİR VE BU TARAFTAR DAHA GÜZEL GÜNLERİ HAK EDİYOR"

Kayseri'de hayat boyu görüşeceğim birçok arkadaşlık edindim. Kayseri şehri benim için hep özel kalacak, aynı şekilde taraftar da. Oyuncular gelir, gider her zaman kulüp ve arma baki kalır. Bu köklü ve güzide kulüp bir ivmeyi yakalayacak ve yukarıya tırmanmayı başaracaktır. Bu şehir ve bu taraftar daha güzel günleri hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın" dedi.

Kaynak: İHA

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