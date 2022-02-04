BİDEV'in Gönüllü Antrenör Eğitim Programı'nda ilk çalışma yapıldı

ANTALYA (AA) - Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile uygulamaya koyduğu "Basketbol Gönüllüleri Projesi"nin ilk etabı olan Gönüllü Antrenör Eğitim Programı'nda ilk çalışma Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya Nirvana Cosmopolitan Otel ve Cosmos Sport Center'da gerçekleştirilen organizasyona TEGV'nin eğitim parklarının yer aldığı İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van ve Mardin Savur öğrenim biriminden kadın ve erkek toplamda 18 gönüllü antrenör katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı ve BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın Örs ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene de programda yer alarak gönüllü antrenörlerle tanıştı.

Katılımın olduğu illerdeki 8-12 yaş grubu kız-erkek sporculara temel basketbol ve basketbol aracılığı ile sağlıklı kişilik ve kimlik eğitiminin hedeflendiği projenin ilk etabında, TBF Eğitim Kurulu Üyesi Murat Özyer, Alaaddin Yakan ile Cosmos Sprots Center Sportif Direktörü Burçin Badem de yer aldı.

BİDEV'in Antalya'daki programı 6 Şubat Pazar günü tamamlanacak.