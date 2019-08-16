Beyzbol takımı sahibi Müslüman kuruluşla görüşmeyi reddetti

16.08.2019 11:01

ABD'de beyzbol takımı sahibinin, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) temsilcileriyle görüşmeyi reddettiği bildirildi.

CAIR yetkilileri, beyzbol takımı sahibi Miles Prentice'nin aynı zamanda başkanlığını yürüttüğü düşünce kuruluşunun, insan hakları kuruluşlarınca "Müslüman karşıtı nefret grubu" olarak nitelendirilmesi üzerine Prentice ile görüşmek istediklerini ancak reddedildiklerini açıkladı.

Sahibi olduğu takımın farklı etnik köken ve inançlara sahip insanlara nasıl yaklaşacağı konusunda Prentice ile görüşmek istediklerini aktaran CAIR'in Connecticut eyaleti yöneticisi Tark Aouadi, taleplerinin kabul edilmediğini aktardı.

Prentice konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı olmadığını ve başkanlığını yaptığı düşünce kuruluşunda farklı görüşlerin katılımıyla ABD'deki barışa katkı sağladıklarını savundu. Miles Prentice öte yandan kendilerini susturmak isteyenler ya da "terör örgütleriyle ilişkisi bulunanlarla" bir araya gelmek istemediklerini ifade etti.

Aouadi ise Prentice'nin açıklamasının ırkçılık içerdiğini ve bir beyzbol maçına giden insanların ırkçı ve ayrımcı muameleye maruz kalmaması gerektiğini söyledi.

Aouadi, "Bu durum talihsiz ancak beklenen bir şeydi. Yasal güvenlik konusundaki yerel kaygılar hakkında birlikte oturup konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak yerine iftira atmak tercih edildi." diye konuştu.

Kaynak: AA