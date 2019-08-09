Beştepe'nin kritik ismi, meydan okuyup Babacan'ı topa tuttu: Başıma gelecek her şeye hazırım

09.08.2019 11:10

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, dün yeni parti kuracağını açıklayan eski AK Partili Ali Babacan'ı sert sözlerle eleştirdi. Bulut, "FETÖ'nün bankasını Devlet'e 1,5 milyar dolar zarar verecek şekilde, Ziraat Bankası'na satmaya kalkıştın mı? Sen bunu söylediğin gün FETÖ'nün bankası borsada yüzde 22 prim yaptı mı?" ifadelerini kullandı.

Bir süredir yeni parti hazırlığında olduğu konuşulan eski Bakan Ali Babacan, dün partiyi kuracağını açıkladı. Babacan'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un eleştirilerine maruz kaldı.

"HAFIZASI BİRAZ ZAYIF GALİBA"

Yiğit Bulut,Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ali Babacan "yeni Türkiye" istiyormuş! Hafızası biraz zayıf galiba! Ben hatırlatayım. Ali Beycim, bakanlığın döneminde kaç milyar dolarlık dış borçlanma yaptın. 10 yıldan fazla. 80 milyar dolar üstü olabilir mi? En düşük. Neden Asya Bankalarını almadın!"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut

"NEDEN HEP SHORT LİST YAPTIN"

"Neden hep short list yaptın İngiliz ve Amerikan bankalarından. Bu arada hiç aracı kurum araya girdi mi? Mesela yüzde 5 bir komisyonla satış yapılsa, bayağı bir para olması lazım bir yerlerde. İsviçre'de bir banka hiç sana aracılık yaptı mı? Sadece senin bildiğin."

"BUNU SENDEN BAŞKA KAÇ KİŞİ BİLİYORDU?"

"Ali Beycim, mesela FETÖ'nün bankasını Devlet'e 1,5 milyar dolar zarar verecek şekilde, Ziraat Bankası'na satmaya kalkıştın mı? Sen bunu söylediğin gün FETÖ'nün bankası borsada yüzde 22 prim yaptı mı? Bunu senden başka kaç kişi biliyordu?"

Ali Babacan

MEYDAN OKUDU

"Ali Beycim, seninle istediğin TV kanalında bir yarım saat tartışalım mı! Bende senle ilgili bazı bilgi ve belgeler var! Hazır mısın? Sen Kanalın seç beni ara! Veya arama kamuoyunda çağır! Ben meydan okuyorum, er meydanından kaçılmaz. Ben başıma gelecek her şeye hazırım, bunları sadece kendi inisiyatifim ile yazıyorum"

NE OLMUŞTU?

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, dün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ali Babacan'ın yeni parti açıklamasıyla ilgili bir soruya "Hayırlı olsun. 104. parti olur" diye cevap vermişti.