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Beşiktaşlıları çılgına çeviren iki pozisyon birden! İsyan ettiler

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi mücadelesinde, siyah-beyazlıları isyan ettiren bir pozisyon yaşandı. Serdar Aziz'in Vida'ya hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yaptığı müdahalelere penaltı bekleyen Beşiktaşlılar, Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirmesine sert tepki gösterdiler.

22.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:41
Beşiktaşlıları çılgına çeviren iki pozisyon birden! İsyan ettiler

ile arasında oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi.

Beşiktaş'ın köşe vuruşu kullandığı sırada ön direğe doğru hareketlenen Vida'ya arkadan temasta bulunduğu iddia edilen 'in bu hareketinin penaltı olduğu ancak hakem 'ın pozisyonu "es geçtiği" ifade edildi.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Pozisyonun ardından Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların, bu itirazları yerinde bulunmadı ve Hakem Sistemi de Çakır'a herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında da benzer bir pozisyon yaşandı ve Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele yerde kalarak "penaltı" bekledi. Hakem Cüneyt Çakır "oralı" olmadı ve VAR sisteminden de herhangi bir uyarı gelmedi.

NOT: Fotoğraf beIN SPORTS'tan alınmıştır.


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: Beşiktaşlıları çılgına çeviren iki pozisyon birden! İsyan ettiler
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