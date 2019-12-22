: Beşiktaşlıları çılgına çeviren iki pozisyon birden! İsyan ettiler

22.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:41

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi.

Beşiktaş'ın köşe vuruşu kullandığı sırada ön direğe doğru hareketlenen Vida'ya arkadan temasta bulunduğu iddia edilen Serdar Aziz'in bu hareketinin penaltı olduğu ancak hakem Cüneyt Çakır'ın pozisyonu "es geçtiği" ifade edildi.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Pozisyonun ardından Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların, bu itirazları yerinde bulunmadı ve Video Hakem Sistemi de Çakır'a herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında da benzer bir pozisyon yaşandı ve Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele yerde kalarak "penaltı" bekledi. Hakem Cüneyt Çakır "oralı" olmadı ve VAR sisteminden de herhangi bir uyarı gelmedi.

NOT: Fotoğraf beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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