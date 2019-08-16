Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak'a tepki: İstemiyoruz

16.08.2019 19:04

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a gitti. Özel uçakla, Sivas Nuri Demirağ Havaalanına inen siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, Kulüp Başkanı Fikret Orman ile Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi.

"ORHAN AK'I İSTEMİYORUZ"

Ancak bir grup Beşiktaş taraftarı Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tarafarlar, Orhan Ak'ın havaalanından çıkışı sırasında, "Orhan Ak'ı istemiyoruz" diye bağırdı. Ak ise taraftarlara herhangi bir tepki göstermedi. O görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

EİBAR MAÇINDA SAHAYA İNMİŞLERDİ

Bilindiği üzere Beşiktaşlı taraftarlar, Eibar ile oynanan hazırlık maçında sahaya girip Orhan Ak'ın üzerine yürümüşlerdi. Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı da sosyal medyadan sık sık Orhan Ak aleyhine paylaşımlarda bulunuyor.