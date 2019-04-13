Beşiktaşlı Taraftarlar, Maç İçinde Sık Sık "Abdullah Avcı Yere Yatsana" Tezahüratında Bulundu

Beşiktaş, Süper Ligin 28. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Emre, Clichy ve İrfan Can Kahveci Beşiktaşlı oyuncularla girdikleri ikili mücadelelerde yerde kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar da turuncu-lacivertli oyuncuların zaman geçirmek için yerde yattığını düşünerek, Teknik Direktör Abdullah Avcı aleyhine tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar sık sık "Abdullah Avcı yere yatsana" diye bağırdı.