Beşiktaşlı Taraftarlar, Maç İçinde Sık Sık "Abdullah Avcı Yere Yatsana" Tezahüratında Bulundu
Beşiktaşlı taraftarlar, Medipol Başakşehirli oyuncuların yere düştüğü her pozisyonda, "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratında bulundu.
Beşiktaş, Süper Ligin 28. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Emre, Clichy ve İrfan Can Kahveci Beşiktaşlı oyuncularla girdikleri ikili mücadelelerde yerde kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar da turuncu-lacivertli oyuncuların zaman geçirmek için yerde yattığını düşünerek, Teknik Direktör Abdullah Avcı aleyhine tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar sık sık "Abdullah Avcı yere yatsana" diye bağırdı.
YORUMLAR (14)
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OLAY NE BEN ANLAMADIM . NİYE ÖYLE DİYOR BJK LİLER .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yere yatsana Şenolu çalıntı yaparak avcıya söylemiş 8taşCevap Yaz 6 6 Yayından KaldırGAKKO23: Sana söylemiş Civ Civ4 2 Yayından KaldırKENMAL: Sus Ezik adam sansınlar2 2 Yayından Kaldır
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Keşke de başımıza onun gibi lider gelseydi cihanin son evrensel imparatoruCevap Yaz 7 Yayından Kaldır