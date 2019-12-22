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Beşiktaşlı taraftarlar, Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Isla'nın N'Koudou'ya yaptığı müdahelenin fotoğrafını paylaşıp Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

22.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:56
Beşiktaşlı taraftarlar, Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi!

, Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta 'ye 3-1 mağlup oldu. 'ndaki karşılaşmada Pedro Rebocho'nun sebep olduğu penaltı sonrası 23. dakikada Max Kruse'nin golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 32. dakikada Ozan Tufan'ın skoru 2-0 yapmasını önleyemedi. Beşiktaş, 45+5. dakikada Atiba Hutchinson'un bulduğu golle soyunma odasına 2-1 mağlup durumda girdi. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda beraberliği yakalamak için sahaya çıkarken, 58. dakikada Vedat Muric'le 1 gol daha kaydeden Fenerbahçe, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

CÜNEYT ÇAKIR TWİTTER'DA TT OLDU

Maçın ikinci yarısında N'Koudou çalımlarla ceza sahası içine girdi. 3 oyuncu arasında kalan N'Koudou, Isla'nın müdahalesi sonrası kendini yerde buldu. Maçın hakemi pozisyonu devam ettirirken, VAR hakemi Mete Kalkavan da Çakır'ı pozisyonu izlemesi konusunda uyarmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar da N'Koudou'nun düşürüldüğü pozisyonu net bir biçimde gören ve penaltı kararı vermeyen Cüneyt Çakır'ı eleştiri yağmuruna tutarak sosyal medyada söz konusu fotoğrafı paylaştı. Cüneyt Çakır ile ilgili Twitter'da 16 binden fazla twit atıldı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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