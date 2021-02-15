Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında sakatlandı
15.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:14
Gençlerbirliği maçında attığı nefis golle Ankara deplasmanında galibiyetin kilidini açan Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlanarak yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.
Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı moralleri bozdu.
Siyah-bayazlı takımın Gençlerbirliği maçında muhteşem bir gol atan Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir anda acı içinde kendini yere bırakan Rachid Ghezzal, kenara geldi ve yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.
DURUMU KONTROLLERDEN SONRA BELLİ OLACAK
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.