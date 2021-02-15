Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında sakatlandı

Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı moralleri bozdu.

Siyah-bayazlı takımın Gençlerbirliği maçında muhteşem bir gol atan Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir anda acı içinde kendini yere bırakan Rachid Ghezzal, kenara geldi ve yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

DURUMU KONTROLLERDEN SONRA BELLİ OLACAK

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.