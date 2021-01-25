Beşiktaşlı Mirin, ABD ekibi Kansas City'ye transfer oluyor
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Beşiktaşlı Mirin, ABD ekibi Kansas City'ye transfer oluyor

25.01.2021 23:30 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:45

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fransız futbolcu Nicolas Isimat-Mirin, kariyerine Amerika Birleşirk Devletleri'nde devam etmeye hazırlanıyor. MLS ekibi Kansas City, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş ile Nicolas Isimat-Mirin'in yolları ayrılıyor. Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen MLS ekibi Kansas City, siyah beyazlılar ile temasa geçti.

Teklife olumlu yaklaşan 29 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde kariyerine Birleşik Amerika'da devam edecek. Beşiktaş Mirin için bonservis bedeli talebinde bulunmayacak.

2018-2019 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin Euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fransız oyuncu, bu sezon başında teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Mirin, siyah beyazlı takımla 14 maça çıktı.

Beşiktaşlı Mirin, ABD ekibi Kansas City'ye transfer oluyor
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