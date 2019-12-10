: Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı

10.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:38

Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansın ardından Tyler Boyd'u kadrosuna kattı ancak Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımda beklentilerin altında kaldı.

Tyler Boyd ile geçen sezon Ankaragücü'nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, ABD'li futbolcu hakkında Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'U GÖRÜNCE FELEĞİNİ ŞAŞIRDI"

Geçen sezon Aankaragücü'ndeki performansı ile göz dolduran Tyler Boyd'un Beşiktaş'ta bekleneni verememesi hakkında konuşan Mustafa Kaplan "İstanbul'da çok değişti" ifadesini kullandı.

Mustafa Kaplan, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili "Beşiktaş'ta o da kendini bulabilir ama ısrar edilmesi lazım. Adam İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı. Kolay değil. Savunması olmayan bir oyuncu. Bu sorun yaratabilir ancak o da toparlanırsa Beşiktaş'ı rahatlatır" dedi.

(Sabah)

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