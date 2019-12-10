Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak henüz kendini kanıtlayamayan Tyler Boyd hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, eski öğrencisi için "İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansın ardından Tyler Boyd'u kadrosuna kattı ancak Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımda beklentilerin altında kaldı.
Tyler Boyd ile geçen sezon Ankaragücü'nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, ABD'li futbolcu hakkında Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
"İSTANBUL'U GÖRÜNCE FELEĞİNİ ŞAŞIRDI"
Geçen sezon Aankaragücü'ndeki performansı ile göz dolduran Tyler Boyd'un Beşiktaş'ta bekleneni verememesi hakkında konuşan Mustafa Kaplan "İstanbul'da çok değişti" ifadesini kullandı.
Mustafa Kaplan, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili "Beşiktaş'ta o da kendini bulabilir ama ısrar edilmesi lazım. Adam İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı. Kolay değil. Savunması olmayan bir oyuncu. Bu sorun yaratabilir ancak o da toparlanırsa Beşiktaş'ı rahatlatır" dedi.
(Sabah)
Haber Videosu: Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı
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Oysa ki ne umutlarla almıştık. . Umarım beklenen patlamayı yapar bir an önce yapar. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BEN SİZE SÖYLİYİM NASIL DEVAM EDECEĞİNİ;1-KARPUZ AĞAÇTA YETİŞMEYE BAŞLARSA, 2-ÜLKEDE SOL BİR PARTİ 85 OY ORANIYLA BAŞA GEÇERSE, 3-ANTALYADA 3 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ KAR YAĞARSA, 4-KARADENİZ HAMSİSİ VANGÖLÜNDE YETİŞİRSEİŞTE BÜTÜN BUNLAR OLURSA YEMİN EDERİM CİNCON TUR DA ATLAR, TURDA ONA ATLAR:)))HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHACevap Yaz 3 Yayından Kaldır