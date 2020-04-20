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Koronavirüs, Beşiktaş, Spor

Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı

Koronavirüs salgını sonrası liglere ara verilmesi nedeniyle çalışmalarını bir süredir evinde sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.

20.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:20
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin durmasıyla birlikte takım antrenmanları da bir süreliğine ertelenmişti. Futbolcular çalışmalarına, evlerinde bireysel olarak devam ediyordu.

Sahaya inen ilk takımlardan birisi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 19 Mart Perşembe gününün ardından tam 1 ay sonra Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

BURAK, LJAJIC, VIDA, UMUT VE UTKU SAHAYA İNDİ

Öğle saatlerinde futbolculardan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Morena gözetiminde antrenmana çıktı. Antrenman öncesinde tesislerde futbolculara ve teknik heyete kontrollerin yapıldığı öğrenilirken, aradaki mesafe korunarak çalışıldı.

Siyah-beyazlı ekibin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği listelerle gruplar halinde antrenmanlarına devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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