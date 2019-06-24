Beşiktaşlı futbolcu Medel, İstanbul'daki evini boşalttı

Şili Milli Takımı ile Copa America'da mücedele eden Gary Medel, turnuvanın ardından Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

GARY MEDEL EVİNİ BOŞALTTI

Sabah'ta yer alan habere göre; 31 yaşındaki ön liberonun başarılı performansı siyah-beyazlı yöneticilerin yüzünü güldürdü. Güney Amerika, İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan tecrübeli oyuncudan en az 5 milyon euro kazanç sağlamak isteyen yönetim, bu parayla transferde hamle yapma şansı elde edecek. Şilili yıldız futbolcu İstanbul'daki evini boşalttı.

MEDEL'İN YERİNE AZUBUIKE

Beşiktaş, Medel'le yollarını ayırması halinde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike'yi renklerine bağlamak istiyor.

Oyuncu ile daha önce anlaşan siyah- beyazlılar, Nijeryalı orta sahanın bonservisini elinde bulunduran Mısır Kulübü Pyramids'le de görüşme halinde. Bu transferin 1 milyon 250 bin euro bonservise tamamlanması bekleniyor.