Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlık çalışanları için koşacak
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Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlık çalışanları için koşacak

28.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:36
Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlık çalışanları için koşacak

Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, sağlık çalışanlarına destek için 30 Aralık çarşamba günü 40 KM koşacak.

Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, sağlık çalışanlarına destek için 30 Aralık çarşamba günü 40 KM koşacak.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nın maratoncu malzeme sorumlusu Erdal Erdem, bu kez sağlık çalışanları için koşacak. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen maratonlara katılarak hem Türkiye hem de Beşiktaş'ı temsil eden Erdem, 30 Aralık Çarşamba günü sağlık çalışanlarına destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tesislerden çıkış yaparak 40 KM'lik parkuru koşmaya başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden başlayacak olan koşuda ilk durak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Ardından Altunizade'ye gidecek olan Erdem, Koşuyolu'nda parkuru tamamlayacak. Toplamda 40 kilometrelik koşuyla farkındalık oluşturmak isteyen Beşiktaş Futbol A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, gittiği hastanelerde de başhekimlere çiçek takdim edecek.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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