Beşiktaşlı Erdal Erdem'den örnek davranış
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Beşiktaşlı Erdal Erdem'den örnek davranış

08.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:33
Beşiktaşlı Erdal Erdem'den örnek davranış

Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem bir örnek davranışa daha imza attı.

Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem bir örnek davranışa daha imza attı. Erdem, Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a dek birçok özel ismin imzaladığı formayı açık artırmada satarak, gelirini kadın sığınma evine bağışlayacak.

Beşiktaş'ın maratoncu malzeme sorumlusu Erdal Erdem, kadınlar için özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz dönemlerde sosyal sorumluluk projeleri için harekete geçen, sağlık çalışanlarına destek vermek için maraton koşan Erdal Erdem, bu kez kadınlar için adımını attı. Sırtında 'Kadına Dokunma' yazan Beşiktaş formasını, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na götüren ve burada teknik ekip ve futbolculara imzalatan Erdal Erdem, bu kampanya için de çağrıda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan Hanımefendi de imzalarsa, büyük bir destek gelir"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, Atiba'dan N'Koudou'ya dek birçok futbolcunun imzaladığı forma için çağrıda bulunan Erdal Erdem, "Kadın takımımız, futbolcularımız, teknik direktörümüz imzaladı. Dizi sanatçılarımız imzalayacak. İmzalamak isteyen olursa, onlara da bu formayı götüreceğim. Bunu açık artırmada iyi bir fiyata satarak gelirini kadın sığınma evlerindeki kadınlarımıza bağışlayacağız. Bu formayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan Hanımefendi ve Aile ve Sosyal Bakanımız da imzalarsa değeri çok daha yükselecektir. Amacımız ihtiyacı olan kadınlara destek sağlamak" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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