Beşiktaşlı Cyle Larin'in, Dilan Çiçek Deniz'e Mesaj Attığı İddia Edildi
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'in, Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e Instagram'dan, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" diye mesaj attığı iddia edildi.
Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç'tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Birkan Sokullu ile Ocak ayında görüşmeye başlamıştı.
İlk kez Suadiye'de birlikte görüntülenen, aşkları da o kareyle ortaya çıkan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu çiftinin, mutluluğu kısa sürdü. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Deniz'e yeni bir talip çıktı.
"ÇOK GÜÇLÜYÜM, ÇOK ZENGİNİM VE KANADALIYIM"
Geçtiğimiz sene devre arasında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'i yakın takibe aldı. Takım arkadaşları Çukur dizisini izlerken Deniz'i görüp aşık olan Beşiktaşlı Cyle Larin, güzel oyuncuya DM'den mesaj attı. Larin mesajında, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" yazdı.
(Sporx)
YORUMLAR (3)
-
araştırma komisyon kurulmalıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Bu vaka soruşturulmalı.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
o bile çözmüş olayı ''ÇOK ZENGİNİM''Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır