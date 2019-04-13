Beşiktaşlı Burak Yılmaz Sosyal Medyayı Salladı
Süper Ligin 28. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir ağlarını sarsan Burak Yılmaz, sosyal medyayı salladı.
Beşiktaş, Süper Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk etti. Siyah-beyazlı takım 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Atiba ve Burak kaydetti. Başakşehir'in tek golü Robinho'dan geldi.
10 maçta 8. golünü kaydeden Burak Yılmaz, sosyal medyayı salladı. Burak, Twitter'dan en çok konuşulanlar listesine girdi.
İşte o yorumlar:
YORUMLAR (6)
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İstanbul United(bjk,gs, fb,Sarıyer,vefa, Zeytinburnu) la baş edeceğinizimi sandınız belediye fareleri!!! Çöküşün darısı Kasımpaşa yla, Rize ye! Gün birlik zamanı halkın kanını emen bu takımlara karşı ey bjk,gs, fb liler!Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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SEZON BAŞI ALINSAYDI BURAK BJKNİN 8-9 PUAN DAHA FAZLASI VARDI .Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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adam atıyor büyük golcüCevap Yaz 30 5 Yayından Kaldır
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adama hakaret ediyorlardı şimdi övüyorlarCevap Yaz 42 16 Yayından Kaldır
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maç içerindeki küfürden 2-3 maç ceza alır bu hafta... yakışır beşiktaşa burak gibi adamlarCevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır