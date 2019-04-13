Beşiktaşlı Burak Yılmaz Sosyal Medyayı Salladı

Süper Ligin 28. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir ağlarını sarsan Burak Yılmaz, sosyal medyayı salladı.

Beşiktaş, Süper Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk etti. Siyah-beyazlı takım 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Atiba ve Burak kaydetti. Başakşehir'in tek golü Robinho'dan geldi.

10 maçta 8. golünü kaydeden Burak Yılmaz, sosyal medyayı salladı. Burak, Twitter'dan en çok konuşulanlar listesine girdi.

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