Beşiktaşlı bir grup taraftar Orhan Ak ile fotoğraf çektirdi!
Beşiktaşlı bir grup taraftar, sabah idmanı öncesi Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ancak sabah idmanından önce ilginç anlar yaşandı. Geldiği günden bu yana siyah-beyazlı taraftarlarla yıldızı barışmayan Orhan Ak, hiç beklemediği bir hareket ile karşılaştı.
FOTOĞRAF TEKLİFİNE ŞAŞIRDI
Bir grup Beşiktaşlı taraftar, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile fotoğraf çektirdi. Ak'ın da taraftarların fotoğraf teklifine şaşırması dikkatlerden kaçmadı.
TARAFTARLAR SAHAYA İNMİŞTİ
Bilindiği üzere taraftarlar, sosyal medyada "Orhan Ak'ı istemiyoruz" hashtagi açıp Ak'ı istifaya davet etmişti. Ayrıca taraftarlar, İspanya Ligi ekiplerinden Eibar ile oynanan hazırlık maçında sahaya girip Orhan Ak'ın üzerine yürümüştü.
YORUMLAR (19)
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Biz bu adamı takımda istemiyoruz bunlarla şampiyon olacağımıza varsın hergun kaybedelim avcı al adamını gitCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sabah akşam tiner çekerseler olacağı budur,devlet acilen bu tinerci çocuklara el atmalı topluma kazandırma adına sosyal projeler üretip atölye eğitimi verilip meslek kazandırılmalı:))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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maçtan sonra silah çeksene diye slogan atıp kulübeyi basıyo adamlar sizin yaptığınız habere bakın :D şşş yardım lazımmı bak söyleyin yardım edelim yapamıyorsanız valla bakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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200 TL İÇİN TÜRK POLİSİNE TAŞ VE MOLOTOF ATAN ÇARŞI GRUBU. . . .Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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200 TL İÇİN TÜRK POLİSİNE TAŞ VE MOLOTOF ATAN DİNGİLLERCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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siz önce çarşı ablamindeki israil logosunu çıkarın sonra milliyetcilikten bahsedinCevap Yaz 19 8 Yayından Kaldır
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Ablami ne laa3 1 Yayından Kaldır
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Allahu ekber hangi israil logosu sen nerede yasıyorsun sen takımına önce israil takımları ile oynadığımı maçlarda israil bayrağı astırtma4 4 Yayından Kaldır
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anarchy işareti o, israilin işareti 6 uçlu yıldız. cahillik başa bela1 4 Yayından Kaldır
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Amblemde gördüğün şey İsrail Logosu Değil arkadaşım. Hem Çarşı grubunun kullandığı A harfinin evrensel anlamını bilmiyorsun, Hem İsrail Bayrağını bilmiyorsun, hemde oturup yorum yazıyorsun. Derler ya Ağzı olan konuşuyor diye, öyle bir durum işte. .6 3 Yayından Kaldır
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