Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetimin, her iki kanatta da oynayabilen milli yıldız için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında yer alıyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen milli yıldız Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor.
6 AYLIK KİRALAMA TEKLİFİ
A Milli Takımımızın deneyimli futbolcusu Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.
Oğuzhan Özyakup'u göndermeyi planlayan, Adem Ljajic'in performansından ise memnun olmayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin, transfer için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.
BeIN Sports'un edindiği bilgilere göre, 6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.
BU SEZON 2 KEZ FORMA GİYDİ
Bu sezon Bundesliga'da forma şansı bulamayan Yunus, Avrupa Ligi'nde ise 2 kez oynadı. 27 yaşındaki futbolcunun, Wolfsburg'la olan kontratı 2021'de sona erecek