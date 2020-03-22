SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde - Spor
Yunus Mallı, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde

Beşiktaş'ta gözler gurbetçi futbolculara çevrildi. Siyah-beyazlı takım, sezon başında Galatasaray'ın da istediği milli oyuncu Yunus Mallı'ya kancayı taktı.

22.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:44
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde

Yakın tarihte Olcay Şahan ve Cenk Tosun gibi örneklere sahip olan ve onlar gibi potansiyeli yüksek isimler arayan Beşiktaş, transferde Almanya ve Hollanda'yı merkez üssü haline getirecek. Sabah'ın haberine göre, son gurbetçi transferini geçen yıl Güven Yalçın ile yapan siyah-beyazlıların geniş listesinde hem tecrübeli hem de genç isimler yer alıyor. Bunların içerisinde devre arası da gündeme gelen Wolfsburg'un Union Berlin'e kiraladığı Yunus Mallı yer alan önemli futbolculardan. 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübüyle 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, devre arası Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşım sergilemişti.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray da sezon başında Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istemiş ancak Belhanda'nın satışının gerçekleşmemesi nedeniyle transfer askıya alınmıştı.

MERT YILMAZ DA LİSTEDE

Listede Bayern Münih'in ikinci takımında oynayan U21 milli futbolcusu sağ bek Mert Yılmaz'ın adı da öne çıkmış durumda. Beşiktaş tüm dünyayı saran Koronavirüs salgının önüne geçilmesinin ardından hamlelerine başlayacak.

Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde

Haberin Videosu:

Beşiktaş gurbetçi futbolcu Yunus Mallı'nın peşinde

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti Spor
G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Spor
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
'Ülkeme gitmek istiyorum' diyen yıldız isme Beşiktaş'tan ret Spor
"Ülkeme gitmek istiyorum" diyen yıldız isme Beşiktaş'tan ret
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi Spor
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ece Erken Serra Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla İtalya Kocaeli Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 11:20:44. #1.14#
title