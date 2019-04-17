Beşiktaş Yolcu Listesi Belli Oldu! Büyük Değişim

Yeni sezon için yeniden yapılanma yapması beklenen Beşiktaş'ta büyük değişim yaşanacak gibi duruyor.

İşte Beşiktaş'ta gönderilmesi beklenen isimler;

MUSTAFA PEKTEMEK TAKIM ARIYOR

Beşiktaş'taki 8 yıllık macerası sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle noktalanacak olan Mustafa Pektemek, arayışa geçti! Sözleşme yenilenmeyeceği menaceri aracılığıyla kendisine iletilmesinin ardından yeni takım arayışına başlayan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine bir Spor Toto Süper Lig kulübünde devam etmeyi hedefliyor. Pektemek, 8 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 150 maça çıkıp 30 gol atmıştı.

RICARDO QUARESMA

Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ricardo Quaresma'nın transferi Ocak ayında adeta direkten dönmüştü. Porto'ya transferi son anda iptal olan Quaresma'yı elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek isteyen hem de oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Beşiktaş'ta Porteklizli dönemi sona erecek. Ricardo Quaresma sakatlığı nedeniyle ülkesi Portekiz'e gitmişti. Ülkesinden mesaj veren Quaresma, yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmayacağını kaydetti. Q7'nin eski takımı Porto ile anlaşmaya vardığı, 1 sezon daha ülkesinde forma giydikten sonra, aktif futbol hayatına nokta koyacağı öğrenildi.

Sözleşme bitiş tarihi: 2020

Yıllık ücret: 1.7 milyon euro

LENS

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon 2.3 milyon euro'ya oynayacak Jeremain Lens'e sürpriz bir teklif yaptı. Gelecek sezon mali olarak ayağını yorganına göre uzatmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim sonraki iki sezonda 1.95 ve 1.8 milyon euro almayı kabul eden Hollandalı oyuncuya; kalan üç yıl için de senelik 1.8 milyon euro önererek toplamda 650 bin euro'luk bir fedakarlık yapmasını istedi.

Sözleşme bitiş tarihi: 2022

Yıllık ücret: 2 milyon euro

ADRIANO

Ocak ayında Brezilya'ya döneceği konuşulan ancak Beşiktaş'ın istediği bonservisi getiremediği için takımda kalan Adriano'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Adriano ile sözleşme yenilemeyecek olan siyah-beyazlı yönetim, kasasında da 1.8 milyon euroluk ücreti tutacak.

Sözleşme bitiş tarihi: 2019

Yıllık ücret: 1.8 milyon euro

GARY MEDEL

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansıyla eleştirilen Medel, Ocak ayında Çin'e transfer olacaktı ancak siyah-beyazlı yönetim ile Çin kulüpleri bonservis bedelinde anlaşamayınca süreç askıya alındı. Bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Medel ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Şilili futbolcuya da ödeyeceği 2.3 milyon euroyu da alternatif planlarında kullanacak.

Sözleşme bitiş tarihi: 2020

Yıllık ücret: 2.3 milyon euro

DORUKHAN TOKÖZ

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Dorukhan için Genoa 6 milyon euroluk bir teklif sundu ancak Beşiktaş, milli futbolcu için 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor. Dorukhan'ı elden çıkartmak istemeyen Beşiktaş, transfer politikasını da Dorukhan modeli üzerine kurdu. Dorukhan gibi ucuz maliyetli futbolcuları kadroya katarak, "değer yaratmayı" planlayan Beşiktaş, yüksek maliyetli futbolcuları ise elden çıkartacak ve 59 milyon euro takım maaş bütçesini 30 milyon euroya çekecek.

VIDA

Beşiktaş'ın en yüksek satış potansiyeline sahip futbolcusu konumunda bulunan Vida ile sözleşme 2 yıl daha devam ediyor ve siyah-beyazlı yönetim, Hırvat futbolcunun satışında bu kez biraz daha yumuşak davranarak 15 milyon euroyu gördüğü anda satışa onay verecek.

Sözleşme bitiş tarihi: 2022

Yıllık ücret: 3 milyon euro

VIDA'YA DEV TALİPLER ÇIKTI

Beşiktaş Yönetimi, kulüpteki ekonomik krizden kurtulmak için sezon sonunda oyuncu satışı kararı almıştı. Siyah- Beyazlılar'ın bu doğrultuda ilk olarak takımdaki piyasa değeri en yüksek isim olan Domagoj Vida'yı satış listesine koyacağı iddia edilmişti Tecrübeli futbolcuyla ilgili ortaya çıkan durumun ardından yıldız ismin talipleri hemen harekete geçti. 29 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde girişimde bulunan İtalya Serie A Ligi ekipleri; Roma ve İnter'e ek olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı kaydedildi.

ENZO ROCO

Beşiktaş'ın son dönemdeki en büyük hayal kırıklığı transferleri arasında gösterilen ve Şenol Güneş'in ısrarla karşı çıktığı Enzo Roco'yu sezon sonunda kesin olarak elden çıkartacak olan siyah-beyazlı yönetim, bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Şilili futbolcudan en azından bir miktar para kazanmak istiyoruz.

Sözleşme bitiş tarihi: 2022

Yıllık ücret: 1.5 milyon euro

SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLANLAR;

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan olan Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş Yönetimi, 3 futbolcuya ödediği yıllık 6 milyon euroluk yükten de kurtulmuş olacak. Atiba idari ya da teknik ekipte yer alacak.